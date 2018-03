Deel dit artikel:











Kilo's drugs en 17 duizend euro cash in drugspand Schiedam Foto: archief

In een woning aan de Over de Vesten in Schiedam is een grote partij drugs gevonden. Er lag 20 kilo hasj, 1 kilo cocaïne en 2,5 kilo heroïne. De woning werd samen met medewerkers van Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam en netbeheerder Stedin onderzocht na een melding van overlast.

Naast de drugs lag er ook 17 duizend euro contant geld, een weegschaal en sealbags in de woning. De politie heeft alles in beslag genomen en één bewoner aangehouden. De burgemeester is van plan de woning te sluiten. Die bevoegdheid heeft een burgemeester op basis van de Opiumwet wanneer in een woning iets gebeurt wat de openbare orde rond de woning verstoort. Vorig jaar sloot de burgemeester van Schiedam zo'n vijftig drugspanden, voornamelijk hennepkwekerijen.