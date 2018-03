Rotterdam handhaaft niet op maximum van zestig dagen vakantieverhuur

De gemeente Rotterdam legt de vakantieverhuur van woningen aan banden. Een meerderheid van de raad stemde vorige week in met de nieuwe regel van maximaal zestig dagen per jaar aan vakantieverhuur. Maar eigenaren hoeven voorlopig niet bang te zijn, wethouder Simons (Leefbaar) wil alleen handhaven als er sprake is van overlast.

Voorlopig zal Rotterdam de verhuur via online platforms als Airbnb en Wimdu dus gedogen. In de praktijk komt dat erop neer dat verhuurders niets te vrezen hebben als ze logies- en inkomstenbelasting opgeven, en een aantal brandveiligheidsmaatregelen treffen.

"De gemeenteraad heeft een regel ingesteld voor een probleem dat er niet is", is de reactie van verhuurder Kees de Gruiter met lichte ironische toon. Hij verhuurt de kamer van zijn dochter sinds ze het huis uit is aan toeristen via Airbnb.

Belangenvereniging Home Sharing Club

Airbnb-verhuurder De Gruiter heeft met vijf andere verhuurders een belangenvereniging opgericht: de Home Sharing Club. Er hebben zich al 26 geïnteresseerden gemeld.

Geen oneerlijke concurrentie

Airbnb-verhuurder: "Ik ben geen illegale concurrent van de Rotterdamse hotelbranche. Ik ontvang gasten die er bewust voor kiezen om bij mensen thuis te logeren en graag een keuken tot hun beschikking hebben. Dat bieden hotels niet aan. En ik betaal net zo goed logiesbelasting."

Volgens de meest recente gegevens zijn er in Rotterdam 1300 huishoudens die via Airbnb een kamer of een woning aanbieden.

Absoluut geen Amsterdamse toestanden in Rotterdam

Volgens De Gruiter is het aantal gasten via particuliere vakantieverhuur zo laag dat hotels daar eigenlijk geen probleem mee hebben. Ook zijn er nagenoeg nooit klachten. "Ik verhuur juist via Airbnb omdat ik dan gasten kan selecteren op positieve beoordelingen en daarmee filter ik de dronken Engelsen ertussen uit."

De nieuwe regel is op initiatief van de SP ingevoerd. Om Amsterdamse toestanden van illegale verhuur, overlast en misbruik te voorkomen. Maar ook vanwege de woningdruk en een groeiend tekort aan woningen in Rotterdam.

Veel woningen blijven beschikbaar voor wonen

"De helft van de verhuurders die een ruimte aanbiedt, blijft gewoon thuiswonen als ze een toerist ontvangen", verdedigt verhuurder De Gruiter. Volgens hem gaat het argument dat een woning beschikbaar moet blijven voor wonen dus niet op.

SP wil van Rotterdam sovjet-staat maken

Ook kent De Gruiter collega's in de particuliere vakantieverhuur die overwinteren in Spanje en dan voor een paar maanden hun hele woning verhuren. "Dat moet toch ook geen probleem zijn. De SP houdt niet van particulier initiatief en wil van Rotterdam een Sovjetstaat maken", zegt het oud-VVD-raadslid met enig venijn.

Onvrijwillig werkloos en via airbnb inkomen

De gemeenteraad heeft een schriftelijke klacht van een verhuurder ontvangen die geen baan heeft en via verhuur in zijn onderhoud voorziet. "Ik ben 50 jaar, onvrijwillig werkloos, heb veel gesolliciteerd zonder resultaat. Ik teer op mijn spaargeld en heb geen recht op een uitkering. Ik heb nu sinds eind vorig jaar enig inkomen uit mijn woning. Ik woon er zelf ook. Met 60 dagen verhuur kom ik niet uit mijn investeringskosten, en ik kan er al helemaal niet van leven."

De bezwaarmaker heeft kritiek op de vaart van de nieuwe regelgeving. "Ik maak ook bezwaar tegen de snelheid waarmee de regels naar de gemeenteraad gaan voor besluitvorming. Ik heb niet de gelegenheid gehad om kennis te nemen van uw voornemen en u heeft geen gelegenheid gehad om mijn kanttekeningen in de besluitvorming te betrekken."

Voorlopig gerustgesteld door gedoogbeleid

Collega-verhuurder De Gruiter is voorlopig gerustgesteld door het gedogen van de strengere regel maar blijft alert. "Maar het kan natuurlijk zomaar omslaan als iemand er een rotzooi van maakt, dan kan die het voor alle verhuurders verpesten."

De belangenvereniging Home Sharing Club wil een vinger aan de pols houden en vooral duidelijk maken dat er geen Amsterdamse toestanden in Rotterdam zijn. "Voorlopig vrees ik nog geen slot op de deur op de 61ste dag."

Op de website van de gemeente Rotterdam kun je via een vragenlijst achterhalen welke regels van toepassing zijn op particuliere verhuur. Het gedogen van de strengere regel staat daar niet bij vermeld.

