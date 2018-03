Deel dit artikel:











Opnieuw haperende verwarming in Justus van Effencomplex Het Justus van Effen

Bewoners van het Justus van Effencomplex in Rotterdam-West zitten in de kou. Het verwarmingssysteem werkt niet goed. Sinds de renovatie van de woningen in 2012 is dit een terugkerend probleem, zeggen bewoners.

"Je wordt er gek van," zegt een bewoonster. "Het is echt verschrikkelijk. En dan tocht het ook nog eens. En daar betaal je huur voor", briest ze. Ze denkt terug aan vorig jaar, toen t ijdens een kouperiode ook problemen met de kachel waren. De problemen met de gemeenschappelijke verwarming in het wooncomplex spelen al sinds de renovatie in 2012. De bewoners zeggen regelmatig te klagen over de problemen, maar beheerder Woonstad krijgt het probleem niet verholpen. Straalkachels

Woningcorporatie Woonstad zegt dat er vandaag straalkachels zijn uitgedeeld om de grootste kou tegen te gaan. Ook werken monteurs aan een oplossing. "Het probleem is dat het kachelsysteem de warmtevraag tijdens extreme kou niet aankan", laat een woordvoerder weten.

