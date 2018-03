Deel dit artikel:











De Wolf over bekerfinale Feyenoord: 'Nog altijd een prjis te pakken' Presentator Etienne Verhoeff ontving in FC Rijnmond John de Wolf, Dennis van Eersel en Geert den Ouden (v.l.n.r.)

Ondanks dat Feyenoord in de eredivisie niet goed presteert, blijft John de Wolf optimistisch over het resterende seizoen van de Rotterdammers. "We kunnen blijven zeuren, maar er is voor Feyenoord nog altijd een prijs te pakken", aldus de oud-verdediger in FC Rijnmond, die verwijst naar de behaalde bekerfinale.

Presentator Etienne Verhoeff blikte in de regionale voetbaltalkshow uitgebreid terug op de wedstrijd tegen Willem II (3-0) in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Dat deed hij niet alleen met De Wolf. Ook radiocommentator Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden schoven aan bij FC Rijnmond. Naast de bekerfinale bespraken de mannen ook de toekomst van Sparta en het aflopende contract van coach Mitchell van der Gaag bij Excelsior.