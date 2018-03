Geroofde trein WOII terug naar Rotterdam

Er wordt al lang over gepraat, maar nu lijkt het dan toch te gebeuren. Nog dit voorjaar moet een oude trein die voor de oorlog jarenlang op de Hofpleinlijn reed, terugkeren naar Rotterdam.

Een groep actieve buurtbewoners heeft via crowdfunding voldoende geld opgehaald voor het transport vanuit Oost-Duitsland. Nu worden de laatste onderhandelingen gevoerd en als dat lukt komt de door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geroofde trein terug naar huis.

Volgens Ronald Hegmans van de Stichting Hofpleintrein Rotterdam moet de trein een soort herinnering worden aan de vooroorlogse Hofpleinlijn. Hegmans: "Een spoorlijn die voor die tijd heel bijzonder en vooruitstrevend was. Hier reden de allereerste elektrische treinen, terwijl in de rest van het land de stoomlocomotieven nog reden. En ook bijzonder was dat het viaduct van gewapend beton was. Iets dat niet eerder was toegepast."

De trein in kwestie was de eerste elektrische trein in Nederland. In 1908 werden ze in gebruik genomen. Na de oorlog kwamen de meeste treinen terug naar ons land, maar bleken ze haast allemaal rijp voor de sloop te zijn.

Eén treinstel kon nog worden gerestaureerd en staat nu in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De enige andere wagon die er nog is, staat in het Oostduitse Klostermansfeld. Daar werd het ontdekt door treinspotters.

Bijna onherkenbaar

Ronald Hegmans van de Stichting Hofpleintrein Rotterdam: "De buitenkant is bijna onherkenbaar. De wagon is met plaatstaal dichtgetimmerd. Het interieur is er voor een groot gedeelte uitgesloopt. Het hele casco is nog wel in orde. Daar zit zeker veel restauratiewerk in, maar de wagon is in zo’n conditie dat we hem kunnen restaureren."

Na jaren van hard werken lijkt het nu toch te gaan lukken om de trein weer naar Rotterdam te halen. Hegmans: "We zijn gestart met een crowdfundingsactie en daar hebben we het grootste deel van het geld voor het transport uit Duitsland al binnen." Een transportbedrijf bekijkt nu wat er nodig is aan Duitse vergunningen. De trein kan niet meer op het spoor rijden en moet dus per dieplader over de weg naar Rotterdam komen.

In Rotterdam kan de trein opgeslagen worden in een loods, waar ook het restauratiewerk gedaan zal worden. De stichting wil met opleidingen samenwerken om het interieur voor een groot deel weer in de oude staat van de jaren ’40 terug te brengen.

Hofpleinviaduct

Op dit moment moet er nog onderhandeld worden met de Duitse werkplaats waar de trein staat over opslagkosten. Als alles volgens plan verloopt dan wordt de trein dit voorjaar nog opgehaald uit Duitsland.

Na de restauratie willen de wijkbewoners dat het treinstel op het dak van het Hofpleinviaduct komt te staan. Daarover zijn nog geen afspraken gemaakt. Mocht het niet lukken om de trein op het dak te krijgen, dan komt deze in de wijk te staan.