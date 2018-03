Deel dit artikel:











Brand in kliniek Antes in Spijkenisse

In de Antes kliniek aan de Hoeklaan in Spijkenisse was vrijdagavond korte tijd brand. Twintig bewoners van twee etages werden geëvacueerd en elders in het complex opgevangen.

Volgens de brandweer was mogelijk kortsluiting ontstaan in een computerruimte. Rond 22:00 uur was de situatie onder controle. De bewoners kunnen terug zodra de boel geventileerd is.