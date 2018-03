Chemours: 'klein pufje' PFIB-uitstoot

Bij de chemische fabriek Chemours in Dordrecht is vrijdagavond een kleine hoeveelheid PFIB uitgestoten. Het ging volgens een woordvoerder van het bedrijf om een uit voorzorg gecontroleerd 'klein pufje', dat binnen de fabriek is gebleven.

De melding kwam van Chemours zelf. "Wij melden iedere emissie, ook al valt die binnen de vergunde waarde", legt Chemours-woordvoerder Jeroen Bruning uit.

PFIB is een omstreden stof, een bijproduct bij de productie van grondstoffen voor het produceren van fluorpolymeren. Het is enorm giftig en het uitstootniveau wordt 24 uur per dag en zeven dagen per week streng gecontroleerd.

Gif

Toxicoloog Jacob de Boer noemde PFIB al eerder een acuut giftige stof, die tien keer giftiger is dan fosgeen dat in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt als gifgas. Bruning gaat niet mee in die vergelijking: "Je moet, zoals bij iedere stof, rekening houden met de hoeveelheid die vrijkomt en hoe het wordt gebruikt."

"Maar het is een stof die zowel bij ons als bij de autoriteiten de aandacht heeft", voegt Bruning toe.

Chemours stapt half mei over van Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) naar een andere toezichthouder en verwacht dat een 'voorvalletje' als zoals nu dan niet meer gemeld hoeft te worden.