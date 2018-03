Wonderkabinet Moscoviter te zien tijdens Museumnacht010

Deel dit artikel:











Voor het eerst is de merkwaardige kunstcollectie van Moscoviter te zien. Na zijn dood in oktober vorig jaar bleef zijn huis vol kunstwerken achter. Dat is nu te zien in Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam-Zuid.

Moscoviter was een schrijver, journalist en dichter. Nadat hij zijn werk had neergelegd, besloot hij dat volledig achter zich te laten en stortte hij zich op beeldende kunst. Alles wat hij heeft gemaakt bestaat uit gevonden voorwerpen. Zij goede vrienden Joop Reijngoud en Linda Malherbe verhuisden Moscoviter's collectie naar het Verhalenhuis op Katendrecht . Ter ere van Museumnacht010 zal de expositie 'Wonderkabinet Moscoviter' hier zaterdag geopend worden. Reijngoud: "De dood is iets dat vaak terugkwam in het werk van Moscoviter". Dat is vooral terug te zien in het macabere kunstwerk We zullen je missen, met daarop een foto van een afgehakt hoofd." Tot 22 april zal de collectie van Moscoviter te zien zijn in het Verhalenhuis Belvédère. Bij de opening tijdens Museumnacht zal zijn werk vergezeld worden met een optreden van DJ Flamingo, een DJ die - net als Moscoviter - zijn muziek maakt van gevonden platen.