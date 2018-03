Deel dit artikel:











Hollywoodsterren in Ahoy Rotterdam voor Comic Con Comic Con in Brazilië | Foto Fernando Bizerra Jr. (ANP) Cosplay staat voor Costume Play waarbij fans zich verkleden als hun favoriete personage

Fans van comics, cosplay en games kunnen hun hart ophalen, want op zaterdag en zondag vindt Comic Con plaats in Ahoy Rotterdam. Op het evenement is onder andere de acteur die Darth Vader speelde in Star Wars aanwezig.

Comic Con is een wereldwijd begrip. De eerste editie werd in 1970 voor het eerst georganiseerd in San Diego (Verenigde Staten) en was vooral gericht op stripboeken. Sindsdien is Comic Con uitgegroeid tot een groot evenement gericht op verschillende media zoals films, televisieseries, manga, videospellen, anime, ruilkaartspellen en speelgoed. Er zijn ook workshops, tentoonstellingen en presentaties van acteurs, regisseurs, schrijvers, tekenaars enzovoort. Die nemen deel aan panels en praten over vroegere en toekomstige projecten. Ook delen ze tegen betaling handtekeningen uit en gaan ze met fans op de foto. Dit weekend zijn onder andere aanwezig: Richard en Jessica Harmon (The 100), Manu Bennett (Orc Azog in The Hobbit) en Frazer Hines (Doctor Who). Helaas werd zaterdagochtend bekendgemaakt dat enkele acteurs door het slechte weer en gesloten vliegvelden niet aanwezig kunnen zijn. Comic Con werd eerder georganiseerd in Amsterdam en Utrecht en duurt tot en met zondag.