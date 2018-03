Anti-kolenactie bij D66-bijeenkomst Rotterdam

Klimaatactivisten hebben zaterdagochtend actie gevoerd tegen de kolenoverslag in de Rotterdamse haven. De groep begroette D66-prominenten met 'zwarte champagne' en deelde flyers uit bij De Doelen in Rotterdam.

De actie werd georganiseerd door het Rotterdams Klimaat Initiatief. Die organisatie heeft kritiek op de contractverlenging waarmee de Rotterdamse haven de komende 25 jaar kolen blijft overslaan. Ze wil dat D66 "snel en krachtig werkt aan het einde van de kolenhaven in Rotterdam".

"Daarom staan wij nu bij de ingang van het D66 Partijcongres zodat we veel leden kunnen aanspreken. Over het algemeen reageren ze trouwens begripvol" zegt Vatan Hüzeir van Rotterdams Klimaatinitiatief.

De organisatie rekent het vooral wethouder Adriaan Visser (Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport) zwaar aan dat hij niets tegen de verlenging doet.

"Opvallend is dat een meerderheid van de gemeenteraad de kolenoverslag juist wilde afbouwen ", merkt Hüzeir op. GroenLinks diende daartoe in november vorig jaar een voorstel in dat werd gesteund door de PvdA, D66, CDA, NIDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SP.

De gemeenteraad vond een contractverlenging niet te rijmen met de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar kon de contractverlenging uiteindelijk niet tegenhouden. Als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf kan de gemeente alleen invloed uitoefenen op de directie.

Rotterdam is de belangrijkste kolenhaven van Europa. Vorig jaar werd er 28,4 miljoen ton overgeslagen.