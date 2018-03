Koerden demonstreren in Rotterdam tegen Turkse inval

Op het Schouwburgplein in Rotterdam is zaterdagmiddag opnieuw gedemonstreerd door Koerden. Ze protesteerden tegen de aanvallen van het Turkse leger op de regio Afrin in Noord-Syrië waar veel Koerden wonen.

In de strijd tegen Islamitische Staat hebben de Koerden in de afgelopen jaren veel gebied veroverd in het noordwesten van Syrië.

De Turkse president Erdogan heeft gezegd een sterke Koerdische aanwezigheid in het grensgebied niet te kunnen dulden. Hij begon daarom in januari een offensief om het gebied terug te veroveren: operatie 'Olijftak'.

De demonstratie zaterdag is georganiseerd door de Koerdische Volksstichting Rotterdam (KVR). De Koerden zeggen net zolang door te gaan met protesteren tot de Turkse aanvallen worden stopgezet:

"Het Turkse regime blijft aanvallen uitvoeren en er vallen honderden burgerslachtoffers. Slachtoffers die in de mainstream media niet worden genoemd. Wij Koerden en andere minderheden kiezen ervoor om niet te zwijgen in deze situatie."

Derde demonstratie