Rotterdamse met vuurwapen in gezicht geslagen en beroofd Archieffoto

De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof in Rotterdam. Een 55-jarige vrouw werd daarbij in haar gezicht geslagen en beroofd van haar handtas.

De Rotterdamse liep donderdag op de Overschiese Kleiweg toen ze hoorde dat iemand achter haar aan liep. Toen ze zich omdraaide kreeg ze een klap in haar gezicht met de loop van een vuurwapen. Het slachtoffer wilde haar tas niet afgeven, maar toen de overvaller het vuurwapen op haar richtte, liet ze toch los. De man is er met de tas, waar onder andere een portemonnee met contant geld in zat, vandoor gegaan. De politie roept getuigen van de overval op om zich te melden.