Provincie Zuid-Holland: Beweringen Chemours zijn niet waar

Het klopt niet dat chemiebedrijf Chemours vanaf mei onder een andere toezichthouder valt, en het bedrijf moet wel degelijk alle lekkages blijven melden. Dat zegt een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland in reactie op die beweringen van het chemiebedrijf.

Bij de fabriek in Dordrecht werd vrijdagavond een kleine hoeveelheid van de stof PFIB uitgestoten. PFIB is een omstreden stof die vrijkomt bij de productie van fluorpolymeren.

De stof zou volgens toxicoloog Jacob de Boer tien keer giftiger zijn dan fosgeen dat in de Eerste Wereldoorlog werd gebruikt als gifgas, maar volgens een woordvoerder van het bedrijf valt het wel mee.

"Je moet, zoals bij iedere stof, rekening houden met de hoeveelheid die vrijkomt en hoe het wordt gebruikt", zei hij vrijdagavond tegen RTV Rijnmond.

De melding dat de stof was vrijgekomen, kwam van Chemours zelf. Iets was volgens het bedrijf straks niet meer hoeft, omdat Chemours vanaf mei onder een andere toezichthouder zou komen te vallen. Die bewering klopt niet, zegt Nathalie Harder, woordvoerder van de provincie Zuid-Holland.

"Vanaf 1 juli 2017 is de uitvoering van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de risicovolle bedrijven en de grotere chemiebedrijven, zoals Chemours, vanuit de rijksoverheid al gewijzigd."

Deze bedrijven vallen qua toezicht volgens Harder dus gewoon onder de milieudienst DCMR.

Ook klopt het niet dat het bedrijf lekkages als vrijdagavond niet meer gemeld hoeven te worden. "Voor Chemours geldt een zogenaamd verscherpt toezichtsregime", zegt Harder.

"Onderdeel hiervan is dat er een verhoogde meldingsplicht is van het bedrijf aan de provincie Zuid-Holland. De provincie ziet op dit moment geen aanleiding het verscherpt toezicht af te bouwen."

De DCMR onderzoekt na het voorval vrijdagavond of er maatregelen genomen moeten worden om lekkages met dit soort stoffen te voorkomen.

Kankerverwekkende stoffen

Chemiebedrijf Chemours ligt al langer onder vuur. DuPont, dat later deels werd opgesplitst in Chemours, gebruikte in de periode tussen 1970 en 2012 de kankerverwekkende stof PFOA bij de productie van teflon. Dat wordt gebruikt bij de anti-aanbaklaag van pannen.

Sinds enkele jaren is PFOA vervangen door GenX, maar ook daarover is al langere tijd ophef.