Pechtold: De lange arm van Baudet ontwricht Rotterdam

D66-leider Alexander Pechtold heeft zaterdag opnieuw uitgehaald naar Leefbaar Rotterdam, dat een alliantie heeft gesloten met de partij van Thierry Baudet. “Wilders en de lange arm van Baudet dreigen de gemeenschap in Rotterdam te ontwrichten”, zei Pechtold op het congres van zijn partij in De Doelen.

Eerder zei Pechtold dat zijn partij niet meer zal samenwerken met Leefbaar, zolang die partij geen afstand neemt van uitspraken van Baudet . Dat nam de Rotterdamse lijsttrekker Said Kasmi over. “Je hoort hier inmiddels op straat: Hoor ik er straks nog wel bij? In onze steden is de Nederlands-Turkse groenteboer net zo welkom als de Nederlands-Rotterdamse”, zei Pechtold.

Eerder hield ook Kasmi een speech op het congres en daarin richtte ook hij zijn pijlen op de huidige coalitiepartner van D66 in Rotterdam, Leefbaar. “Vier jaar geleden nog wat rechts, maar bovenal een volkspartij, waar wij toen nog mee konden samenwerken. Nu wil Leefbaar Rotterdam dat de Turkse supermarkt plaats maakt voor een Nederlandse groenteboer. Dat is niet de stad waar wij jaren aan gebouwd hebben”, aldus Kasmi.

Naast Leefbaar haalde Kasmi ook uit naar nieuwkomers PVV en DENK. “DENK bevestigt mensen in het beeld dat ze er toch niet bij mogen horen. En dat afzonderen beter is dan meedoen”, zei Kasmi. “En wat te denken van de PVV die onze burgemeester wil afzetten vanwege zijn dubbele nationaliteit. Niet in mijn Rotterdam.”