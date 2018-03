Yoga en spreeuwenkaraoke op Museumnacht 010

In Rotterdam is zaterdagavond om acht uur de Museumnacht 010 geopend. Tot zaterdagnacht 1 uur kunnen bezoekers naar binnen bij 40 verschillende musea en culturele instellingen.

Op die plekken zijn tijdens de museumnacht ook allerlei activiteiten . Zo houdt het Nationaal Fotomuseum een yogaworkshop, is er 'Spreeuwenkaraoke' bij het Natuurhistorisch museum en is ook de Kuip te bezoeken, want ook het Feyenoord Museum is tot 1 uur open.

Bezoekers van de museumnacht moeten wel een kaartje kopen, voor 17.50 kunnen ze dan overal terecht.