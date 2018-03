Feyenoord ten onder tegen enthousiast spelend NAC Breda

Feyenoord heeft zaterdagavond aan het bezoek bij NAC Breda een flinke kater overgehouden. De Rotterdammers verloren met 2-1 in het Rat Verlegh Stadion van de promovendus. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst blijft daardoor vijfde in de eredivisie met 42 punten uit 26 wedstrijden en is het officieel onttroond als landskampioen.

De Rotterdammers schoten matig uit de startblokken. NAC Breda was gretig en viel enthousiast aan. Dat resulteerde in een aantal Bredase kansen, maar ook in een vroeg weggestuurde trainer. Stijn Vreven, coach van NAC, werd na vijf minuten al door scheidsrechter Bas Nijhuis naar de tribune gestuurd vanwege zijn woedende reactie op een (terecht) niet gegeven strafschop voor zijn ploeg.

Tegen de verhouding in kwam Feyenoord na zeventien minuten op 0-1. Jens Toornstra, die al lang niet meer in een uitwedstrijd had gescoord, schoof de bal achter NAC Breda-doelman Nigel Bertrams.

Lang kon de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst niet genieten van deze voorsprong. De Feyenoord-verdediging kon Sadiq Umar, die als een buffel over het veld denderde, niet afstoppen. Uiteindelijk tikte Thierry Ambrose de 1-1 op het scorebord.

Jones geprovoceerd

De matige eerste helft bleek geen wake-up call voor Feyenoord. De Rotterdammers begonnen wederom niet goed aan de tweede helft.

Brad Jones had daar een belangrijke rol in. Umar liep in de 48e minuut niet voor de eerste keer door op de Australische doelman, die hierop geagiteerd reageerde. Hij duwde de Nigeriaanse spits, die theatraal naar het gras ging. Nijhuis gaf echter op advies van zijn grensrechter een strafschop aan NAC Breda, die vervolgens door dezelfde Umar raak werd geschoten (2-1).

Feyenoord kon in de tweede helft vervolgens weinig brengen tegen de ploeg uit Breda. In blessuretijd had de ingevallen Bilal Basacikoglu een goede mogelijkheid om de Rotterdammers nog op 2-2 te brengen, maar zijn poging verdween over het NAC-doel.

NAC Breda - Feyenoord 2-1 (1-1)

17' 0-1 Jens Toornstra

23' 1-1 Thierry Ambrose

49' 2-1 Sadiq Umar (penalty)

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks (84' Vente), Van Beek, Botteghin (69' Van Persie), Haps; Tapia, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius (84' Basacikoglu)