Jacobs furieus na NAC Breda-Feyenoord: 'Dit kan toch niet?'

Rob Jacobs kon niet geloven hoe Feyenoord voor de dag kwam bij NAC Breda (2-1). De oud-trainer reageerde fel in Radio Rijnmond Sport over de slechte prestatie van de Rotterdammers in Noord-Brabant. "Vanaf het begin liep Feyenoord achter alles aan." Dit was nog maar het begin van een lange klaagzang.

De voormalige eindverantwoordelijke van de drie Rotterdamse eredivisieclubs snapte niets van het wisselbeleid van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst. Ook had hij kritiek op het trage spel van de ploeg uit Rotterdam-Zuid. "Je moet de bal snel laten lopen via de zijkanten en combinaties. Hoe verzin je het om zo te voetballen? Dat kan toch niet", wond Jacobs zich op.

Gebrek aan vastigheid

"Je hebt een elftal dat niet op elkaar is ingespeeld", zegt Jacobs. "Wat doet Feyenoord op de training? Ik snap daar niets van. We hebben het over goed betaalde profs. Het is een schande hoe Feyenoord voetbalt. Dat mag niet en toch gebeurt het."

Jacobs vindt heel het elftal van Feyenoord tegenvallen. "Het sluit en loopt niet." Ondanks de plaatsing voor de bekerfinale van afgelopen woensdag ziet de ex-trainer weinig lichtpunten. "Feyenoord wordt niet beter. Iedere wedstrijd wordt het slechter."

Radeloos was Jacobs aan de telefoon over dit Feyenoord. "Wat moet ik er nog over zeggen? Ik word alleen maar moe en kwaad van Feyenoord. Het is niet om aan te zien."

'Positie Van Bronckhorst? Zijn pakkie aan'

Volgens Jacobs moet Giovanni van Bronckhorst, coach van Feyenoord, zijn verantwoordelijkheid nemen voor het spel van Feyenoord. "Het is ongelofelijk vervelend dat de coach verantwoordelijk is voor een elftal qua voetbal. Dat is totaal uit nu." Of de huidige oefenmeester van de regerend landskampioen moet stoppen, weet Jacobs niet. "Het zal vanuit Van Bronckhorst zelf moeten komen. Dat is zijn. Hij gaat door tot de bekerfinale."

'Op puntje van mijn stoel bij Excelsior'

In tegenstelling tot Feyenoord was Jacobs wel positief over een andere Rotterdamse club. Excelsior speelde zaterdagavond ondanks de 2-1 nederlaag tegen AZ een goede wedstrijd. "Ik heb op het puntje van mijn stoel een geweldig spelend Excelsior gezien."

De Kralingers voetballen volgens Jacobs als enige Rotterdamse ploeg goed. "Ik heb zitten genieten tegen AZ. Voorin was Excelsior zo gevaarlijk en snel." Jacobs zegt dat de ploeg uit Rotterdam-Oost pech had in de afronding tegen de Alkmaarders.

'Sparta wil dolgraag'

Ook ging Jacobs in op de huidige situatie bij Sparta. De Kasteelclub neemt het zondag thuis op tegen ADO Den Haag. "De spelers willen dolgraag." Als Sparta aanvallend de zaken op orde heeft, dan ziet Jacobs de Rotterdammers winnen van de ploeg uit de Hofstad. "Hopelijk komt Sparta via de zijkanten er door."