Van Bronckhorst: 'Feyenoord moet doen wat het beste is voor de club'

Giovanni van Bronckhorst zag zaterdagavond Feyenoord in het uitduel tegen NAC Breda slecht beginnen. De Rotterdamse ploeg kwam matig voor de dag. Na de wedstrijd reageerde de oefenmeester ook op de penaltyfase, waar de 2-1 uit voortkwam: "Eerst was het een overtreding op Brad Jones. Dat reactiemoment moest hij slimmer doen", aldus Van Bronckhorst tegen RTV Rijnmond.

"De manier waarop we verliezen, dat kan niet", zegt Van Bronckhorst streng. "Zeker niet op de manier zoals we de wedstrijd begonnen. De tweede helft was anders dan de eerste. We zaten beter in de tweede helft en toonden meer karakter om de wedstrijd te winnen."

Ondanks de slechte vorm van Feyenoord heeft Van Bronckhorst nog vertrouwen om de play-offs te ontlopen en de bekerfinale te winnen. "Vorig jaar werden we kampioen van Nederland. Het gevoel is bepalend. Dat is nu niet goed." De trainer wilde niet al te veel ingaan op zijn positie: "De club moet uiteindelijk doen wat het beste is voor Feyenoord. Niet voor mij."

