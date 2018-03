Deel dit artikel:











Grote nachtelijke zoekactie naar vermist echtpaar De route van de politiehelikopter

Na een urenlange zoektocht heeft de politie een vermist echtpaar uit Strijen teruggevonden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het oudere stel was zaterdagavond na een feest in Ridderkerk op weg terug naar Strijen, maar kwam daar niet aan.

Er werd alarm geslagen en de politie Hoeksche Waard twitterde dat ze zich ernstig zorgen maakte. Op de A29 bij de Heinenoordtunnel was het echtpaar voor het laatst gezien. Tijdens de zoekactie naar de zilvergrijze Volkswagen Golf van het echtpaar werd een helikopter ingezet en ook is een oproep via Burgernet verspreid. Uiteindelijk werden de man en de vrouw uit Strijen midden in de nacht in goede gezondheid aangetroffen in hun auto in Hendrik-Ido-Ambacht. Onduidelijk is nog wat precies de oorzaak is van de vermissing.