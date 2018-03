Weerman Ed Aldus: lenteachtige temperaturen komen eraan!

Voor weerman Ed Aldus is het deze dagen flink aanpoten. Record na record sneuvelde tijdens de vorstperiode en nu volgt een weersomslag naar de lente. "We kunnen terugkijken op een hele bijzondere weerweek'', zei hij zondagochtend vroeg in zijn weervlog vanuit het Barendrechtse natuurgebied Zuidpolder.

"Zelfs afgelopen vrijdag was er nog een record op Rotterdam The Hague Airport. Het was de koudste 2e maart sinds het begin van de waarnemingen in 1956. Dat hadden we ook al 28 februari. Heel bijzonder allemaal."

Doordeweeks staat Ed ook in de vroege ochtend op om het weerbericht op Radio Rijnmond voor te bereiden. In het weekend trekt hij geregeld de Zuidpolder in. "Het is hier echt mooi. Het is net alsof je op de Veluwe bent, zegt Ed terwijl hij een bijzondere langsvliegende eend fotografeert.

"Heerlijk om ook in het weekend om 05:00 uur eruit te gaan en dan te genieten in de natuur. Ik heb ook al een buizerd gezien en fazanten!"

Voor zondag en de komende dagen verwacht Ed een echte omslag van koud naar zachter weer.

"Het wordt een mooie dag, met zonnige perioden en een heel stuk zachter dan de afgelopen tijd. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 8, misschien wel 9 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 11 graden worden en morgen kan het daar wel 12 graden worden. dus dan is het al een beetje lenteachtig."