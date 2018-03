Minder bezoekers Museumnacht010

De Museumnacht010 in Rotterdam heeft opnieuw minder bezoekers getrokken dan het jaar ervoor. Dit jaar kwamen er ongeveer 7500 bezoekers af op de museumnacht. Vorig jaar waren dat er nog circa 8600, het jaar ervoor nog zo’n 9500.

Volgens de organisatie lag het bezoekersaantal in 2016 nog zo hoog door een aantal grote openingen van tentoonstellingen bij de Kunsthal en bij Boijmans Van Beuningen. Daar was vorig en dit jaar geen sprake van. Daarbij was het ook een behoorlijk koude nacht, aldus een woordvoerster.

De organisatie is tevreden met het verloop van de nacht. "De sfeer was ontzettend goed en er waren opvallend veel jongeren."

Vanwege de museumnacht waren tussen 20.00 en 01.00 uur ruim veertig musea, galeries en (kunst)instellingen geopend. Er was van alles te doen en te zien, van yoga tot spreeuwenkaraoke.

De deelnemende instellingen presenteerden naast hun lopende tentoonstellingen en vaste collecties extra activiteiten. Zo stond de Kunsthal in het teken van circus en liet het Oogziekenhuis bezoekers op de tast ronddwalen in het donker.