Van der Gaag vertrekt bij Excelsior

Mitchell van der Gaag vertrekt na dit seizoen bij Excelsior. De 46-jarige hoofdtrainer heeft laten weten zijn aflopende contract niet te verlengen. De Kralingers waren graag verder gegaan met de trainer, die zich ook in zijn tweede jaar rechtstreeks gaat handhaven met Excelsior.

Van der Gaag kwam in de zomer van 2016 over van FC Eindhoven en werkte daarvoor als hoofdtrainer in Portugal. Zijn gezin woont daar nog. Op de website van Excelsior laat Van der Gaag weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en dat hij in de toekomst nog eens graag buiten Nederland zou willen werken, al is er momenteel nog geen concrete belangstelling.

Algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior vindt het jammer dat Van der Gaag vertrekt. "Wij waren graag nog minimaal een jaar met Mitchell doorgegaan, maar uiteraard respecteren wij zijn keuze’’, zegt hij op de eigen website. "Ons doel voor de komende maanden is om het seizoen gezamenlijk zo goed mogelijk af te maken en met Excelsior historie te schrijven.’’





Handhaving

Onder leiding van Van der Gaag handhaafde Excelsior zich vorig jaar via een twaalfde plaats in de Eredivisie. In de afgelopen weken zetten de Rotterdammers een grote stap in de richting van de vierde rechtstreekse handhaving op rij.

Momenteel staat de club twaalfde. Dit zou betekenen dat Excelsior komend seizoen voor het vijfde jaar op rij in de Eredivisie actief zal zijn, wat een evenaring zou betekenen van de periode 1982-1987.