Sterke tweede helft levert Sparta drie belangrijke punten op tegen ADO

Sparta heeft zondagmiddag op Het Kasteel met 2-1 van ADO Den Haag gewonnen. De ploeg van Dick Advocaat stond bij rust nog met 1-0 achter, maar scoorde na rust tweemaal. Door de overwinning staat Sparta nu zestiende in de eredivisie.

De eerste helft was voor ADO. Zij hadden het betere het spel en kregen de grootste kansen. Zo moest keeper Huth reddend optreden op een kopbal van Kuipers. Huth liet de bal los en pakte de bal met één hand vast. Kuipers schoot de bal uit zijn handschoen in het doel, maar die goal werd afgekeurd.

Nog geen minuut later lag de bal wel in het net. Oud-Spartaan Erik Falkenburg was ervandoor en schoot de bal beheerst via de binnenkant van de paal achter Huth.

Vlak voor rust kreeg doelpuntenmaker Falkenburg nog een goede kans op een doelpunt. Maar die bal belandde op de paal.

Goede wissels

Na rust kwamen Thomas Verhaar en Robert Mühren in het veld. Dat bleek een goede zet van Dick Advocaat. Beide spelers brachten energie en voetbal in de ploeg en creëerden bovendien kansen. Het was Michiel Kramer die er daadwerkelijk ook een verzilverde. Verhaar kopte de bal goed door, waarop Michiel attent reageerde en de bal binnenschoot.

Sparta zette daarna nog extra aan en creëerden genoeg kansen, maar ook ADO werd gevaarlijk. Zo haalde Huth een poging van Dennis Johnsen er prachtig uit. Invaller Robert Mühren verloste Sparta uiteindelijk in de 83e minuut. Hij kapte goed zijn tegenstander uit en schoot via de keeper de bal in het doel. ADO drong de laatste minuten nog aan, maar Sparta kon doelpunten voorkomen.

Opstelling Sparta

Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Dougall (Verhaar 46'), Sanusi, Van Moorsel (Duarte 76'); Ahannach, Kramer, Dos Santos (Mühren 46')

Scoreverloop

6' 0-1 Erik Falkenburg62' 1-1 Michiel Kramer83' 2-1 Robert Mühren