Vrijwilligers planten voedselbos in Rotterdamse haven Het voedselbos. Foto Voedseltuin Rotterdam

Als paddenstoelen duiken ze her en der op: speciale voedselbossen, waar wijkbewoners letterlijk de vruchten van plukken. Tientallen vrijwilligers gingen dit weekend aan de slag om honderd bomen en struiken te planten in de oude Keilehaven in Rotterdam.

Het bos is een onderdeel van de Voedseltuin Rotterdam, die groente en fruit levert voor de Voedselbank en moet uiteindelijk ruim vijfhonderd bomen en struiken gaan tellen. Initiatiefnemer Max de Corte: "De basis bestaat uit verschillende notenbomen, dus er komen kastanjes, pecannoten en pijnboompitten. Dat is het basisvoedsel, maar er komen ook allerlei bessen en planten waarvan je het blad en wortels kunt eten." Het terrein van tweeduizend vierkante meter ligt midden tussen de havenbedrijven in de wind. Om goede groeiomstandigheden te creëren is een windhaag aangelegd die de jonge aanplant moet beschermen. De Corte hoopt dat de voedselbossen in de toekomst gedeeltelijk de intensieve veehouderij gaat vervangen. "Als we alleen al wat minder vlees zouden eten, komt er zoveel land vrij waar we voedselbossen kunnen aanplanten. En uit zo'n voedselbos kun je al je voedingsstoffen halen die je nodig hebt."