Politie: ga niet meer het ijs op Ook in andere delen van het land zakten mensen door het ijs, zoals hier in Ter Aar. Foto: MediaTV Foto: politie

De politie waarschuwt schaatsers zondagmiddag niet meer het natuurijs op te gaan. Hulpdiensten moesten al meerdere keren in actie komen om her en der in het land mensen te helpen die door het ijs waren gezakt.

In onze regio was het rond 13:00 uur raak aan de Otterdijk in Park Zestienhoven. Een man zakte met zijn hond door het ijs. Hij kon volgens een woordvoerder van de brandweer zelf met de hond op het droge klimmen. Ambulancemedewerkers hebben de man behandeld voor lichte onderkoelingsverschijnselen. Op zaterdag kon nog op veel plaatsen worden geschaatst, maar door de dooi is het ijs in de loop van de dag te zwak geworden.



Zaterdag kon er dus nog wel volop geschaatst worden. En dat leverde toen mooie plaatjes op: