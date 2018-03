Deel dit artikel:











Bandenprikker slaat toe in Schiedam Foto: Ginopress

In Schiedam was in de nacht van zaterdag op zondag een bandenprikker actief. De eigenaren van een tiental auto's in de Kethelstraat en omgeving deden in de ochtend een onaangename ontdekking.

Van bijna alle geparkeerde auto's in de straat waren een of meer banden lekgestoken. Volgens getuigen ging het om zeker negentien banden van minstens elf auto's. Ook in de Honnerlage Gretalaan waren banden lekgestoken. Of er nog meer auto's getroffen zijn in Schiedam is niet bekend.