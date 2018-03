Waterballet door gesprongen leiding op Rotterdam Centraal

In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft een gesprongen waterleiding zondagmiddag een waterballet veroorzaakt. Een deel van de hal bij de poortjes is afgezet.

Er zijn daardoor minder toegangspoortjes beschikbaar voor reizigers. Het treinverkeer en het andere openbaar vervoer loopt vooralsnog geen vertraging op door de lekkage.

De Veiligheidsregio meldt dat de oorzaak van de lekkage is gevonden. Of de leiding is gesprongen door de vorst van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Reizigers moeten omlopen naar de perrons.

Ook op andere plekken in de regio moeten de hulpdiensten dit weekend vaak uitrukken voor gesprongen waterleidingen. "We hebben er onze handen vol aan", aldus een woordvoerder van de brandweer.