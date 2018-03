Deel dit artikel:











Jan Everse te gast in FC Rijnmond Jan Everse

Jan Everse is zondagavond te gast in FC Rijnmond. De oud-trainer van onder meer Sparta laat samen met Ruud van Os en Dennis van Eersel zijn licht schijnen over het regionale voetbal. Bart Nolles neemt de presentatie voor zijn rekening.

FC Rijnmond is vanavond om 20.15 uur te zien op TV Rijnmond. Half zeven is de uitzending ook al te volgen via Facebook. Daar kunnen vragen gesteld worden aan de gasten aan tafel.