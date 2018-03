Rutte: Rotterdam niet geven aan schreeuwers

"Het gaat goed met Rotterdam, daarom is het belangrijk dat we de stad niet in handen laten vallen van de schreeuwers op de flanken". Dat zei premier Mark Rutte zondag bij de aftrap van de VVD campagne op Katendrecht.

"Er zijn partijen op de flanken drammerig bezig, Ze voeren discussies die niet relevant zijn." De Rotterdamse VVD-lijsttrekker sluit zich daarbij aan. "We hebben op campagne duizenden Rotterdammers gesproken en er is geen enkele die zegt dat de Witte de Withstraat anders moet heten. Het is belangrijk dat die straat schoon en veilig is. Daar gaat het om."

"Onderwerpen als identiteit, cultuur en discriminatie zijn heel belangrijk maar dat zijn landelijke thema's", vervolgt Karremans, "Maar dat zijn geen onderwerpen waar de gemeenteraad zich mee bezig moet houden. Wij moeten ons bezighouden met concrete, praktische politiek."

Nog niet mee bezig

Net als veel andere partijen voert de VVD zondag campagne, maar veel Rotterdammers zijn nog niet met de gemeenteraadsverkiezingen bezig. "Ik zie wel posters hangen, maar ik heb me nog niet echt in de onderwerpen verdiept", zegt een Rotterdammer. "Ik maak mijn beslissing pas in het stemhokje", voegt een ander daar aan toe.

Op Zuidplein flyert D66-lijsttrekker Said Kasmi. "Voor veel mensen zijn de verkiezingen nog ver weg, maar ik merk wel dat het meer gaat leven doordat er meer aandacht in de pers is voor de verkiezingen", Hij denkt dat flyeren wel zin heeft. "Op onze flyer staan onze belangrijkste punten, dus die kunnen we dan onder de aandacht brengen."