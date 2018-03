Deel dit artikel:











Auto tegen RIMOB bij afslag Vlaardingen/Schiedam ambulance

Op de A4 bij afslag Vlaardingen/Schiedam is zaterdagmiddag een auto tegen een RIMOB gereden. Een RIMOB, of RIMpelbuisObstakelBeveiliger, is het punt waar de vangrail zich bij een afrit van een snelweg splitst. De chauffeur van de personenauto kwam met de schrik vrij, maar zijn auto raakte zwaar beschadigd.

De bestuurder is voor medische controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het bergen van de auto sloot Rijkswaterstaat drie rijstroken af. Twee daarvan zitten in verband met reparatiewerkzaamheden nog even dicht.