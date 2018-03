Dick Advocaat over Sparta-ADO: 'Eerste helft was het een apathisch elftal'

Sparta boekte zondagmiddag een enorm belangrijke overwinning op ADO Den Haag. In eigen huis werd er met 2-1 gewonnen. Trainer Dick Advocaat was blij met de punten, maar was ook kritisch over de eerste helft.

"We zaten in de eerste helft totaal niet in de wedstrijd", begint Advocaat tegenover RTV Rijnmond.

"Ons geluk was dat het maar 1-0 bleef. De meeste wedstrijden staan wij met 1-0 voor in de rust. Daarom zei ik: nu we draaien het maar een keer om. Zorg maar dat je goals maakt en wat opportunistisch speelt omdat we moeite hadden in de opbouw. Dan hebben wij wel mensen voorin die weten wat ze met hun kop moeten doen of aan de grond. Ik denk dat het, voor het publiek en voor mij, een vrij spannende tweede helft was."

