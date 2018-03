Deel dit artikel:











Everse in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet andere koers varen' Bart Nolles ontving Jan Everse, Dennis van Eersel en Ruud van Os (v.l.n.r.)

Jan Everse was zondagavond te gast in FC Rijnmond. De Rotterdamse trainer had in de regionale voetbaltalkshow een kritische mening over de gang van zaken bij Feyenoord: "Ik denk dat er in de toekomst gekeken moet worden naar een andere technische staf en technisch directeur. Feyenoord moet een andere koers gaan varen."

Het was een boeiend voetbalweekend in onze regio. Feyenoord verloor met 2-1 op bezoek bij promovendus NAC Breda, Sparta boekte een belangrijke 2-1 zege op Het Kasteel tegen ADO Den Haag en Mitchell van der Gaag kondigde aan dat hij na dit seizoen vertrekt als trainer van Excelsior. Presentator Bart Nolles had in FC Rijnmond dus genoeg te bespreken. Naast Everse schoven ook radiocommentator Dennis van Eersel en chef sport Ruud van Os aan.