Deel dit artikel:











Stilstaande trein legt beveiliging treintunnel Barendrecht plat Trein (archief)

Het treinverkeer in de spoortunnel bij Barendrecht is zondagavond voor korte tijd stilgelegd. Rond 19:45 uur werd een storing in de tunnel-beveiligingsinstallatie ontdekt. Volgens ProRail ontstond die storing door een trein, die in de tunnel was gestopt omdat iemand verderop op het spoor liep.

Het treinverkeer tussen Barendrecht en Zwijndrecht kwam krap een uur later weer op gang. Reizigers op het traject Rotterdam-Dordrecht moesten door het voorval rekenen op zo'n 20 minuten vertraging. Of de spoorloper is aangehouden is niet bekend.