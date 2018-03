Comic Con trekt ruim 17 duizend bezoekers

De beurs Comic Con in Rotterdam heeft dit weekend ruim duizend meer bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het draaide in Rotterdam Ahoy onder meer om strips, films en videospellen en trok zaterdag en zondag in totaal 17.500 bezoekers.

"Het was een heel geslaagd weekend met leuke evenementen'', zegt een woordvoerder van Comic Con. Verschillende acteurs uit onder meer The Hobbit en The Bold and the Beautiful kwamen langs in Ahoy.

Toch moesten ook verschillende Hollywoodsterren afzeggen wegens storm, sneeuw en gesloten vliegvelden in het buitenland: "Het spijt ons heel erg voor dit nieuws, maar we kunnen de weersomstandigheden niet veranderen of de gasten op een andere manier naar het evenement krijgen op het moment", stond op de Facebookpagina van Comic Con Ahoy te lezen.

Comic Con

Comic Con is een wereldwijd begrip. De eerste editie werd in 1970 georganiseerd in San Diego (Verenigde Staten) en was vooral gericht op stripboeken.

Sindsdien is Comic Con uitgegroeid tot een groot evenement gericht op verschillende media zoals films, televisieseries, manga, videospellen, anime, ruilkaartspellen en speelgoed.

Er zijn ook workshops, tentoonstellingen en presentaties van acteurs, regisseurs, schrijvers en tekenaars. Tegen betaling delen zij ook handtekeningen uit of kan je met hen op de foto.