Deel dit artikel:











Politie pakt inbreker op na klopjacht Foto: Archief

In Rotterdam-Zevenkamp is in de nacht van zondag op maandag een auto-inbreker aangehouden. De 39-jarige Rotterdammer wordt verdacht van meerdere inbraken.

De politie kreeg een melding van een verdachte situatie op de Zevenkampse Ring, even later gevolgd door een melding van een inbraak in een auto. Met meerdere politiewagens stelde de politie een onderzoek in. De man kon, na een korte vluchtpoging op de fiets, worden aangehouden door de politie. De man had behoorlijk wat spullen bij zich, waarvan de politie denkt dat die gestolen zijn. Hij zit vast. Bewoners van de wijk Zevenkamp die spullen uit hun auto missen, kunnen zich bij de politie melden. Een deel van deze spullen is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, meldt de politie op Facebook.