Klimmen en klauteren op de Hef

Ruim veertig aspirant-mariniers beklimmen maandagochtend de Hef in Rotterdam. Het klimparcours is onderdeel van de eindoefening, waarmee de mariniers hun opleiding afsluiten.

De laatste oefening begint bij de Van Ghentkazerne in Rotterdam-De Esch. Naast het beklimmen van de Hef wordt er ook geschoten met oefenmunitie op verschillende locaties in Rotterdam. "Vanuit hier gaan zij operaties doen in het havengebied. We gaan naar het Ferrodome, en naar de Marcor Bulk", zegt sergeant-majoor Harold.

Dat het beklimmen van de Hef voor maandag gepland staat, komt de mariniers goed uit: "De Hef is van staal. Als we met onder nul moeten gaan klimmen, vinden we dat niet fijn voor de handjes. Het weer is vandaag fantastisch, dus ik denk een win-winsituatie."

Maandagmiddag gaan de mariniers richting het zuiden om daar de rest van de week nog een keer hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. "Ze gaan de hele week verkenningen uitvoeren, aanvallen uitvoeren, hinderlagen aanleggen: alles komt aan bod wat ze de afgelopen 26 weken geleerd hebben", vertelt Harold.

In totaal leggen de mariniers in opleiding, met zware bepakking, in totaal zo'n 120 kilometer in vijf dagen te voet af. Als afsluiting lopen zij vrijdagochtend een mars van 25 kilometer naar de kazerne, waar zij na een uitputtende week voor het eerst hun baret mogen opzetten.

"De jongens hebben hun sporen verdiend, als het goed is halen ze allemaal de eindstreep. Het kan natuurlijk zijn dat ze door een blessure vrijdag hun baret niet halen, maar dan is de mogelijkheid er waarschijnlijk wel om het in een later stadium te halen."