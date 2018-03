Deel dit artikel:











De Spartaanse vreugde in Sportclub Rijnmond Blije Spartanen na de winst op ADO

De opluchting en vreugde was groot op Het Kasteel, nu de thuiszege van Sparta op ADO Den Haag. Sparta is weer hekkensluiter af en dat levert mooie beelden op, vanmiddag in Sportclub Rijnmond.

Het contrast kon dit weekend niet groter zijn met de uittredend landskampioen Feyenoord. Na de nederlaag tegen NAC Breda neemt de druk op Van Bronckhorst nog meer toe. Zijn wisselbeleid en het ogenschijnlijke gebrek aan motivatie bij de spelersgroep van Feyenoord nemen we onder de loep in ons sportmagazine. Verder veel aandacht voor het aanstaande vertrek van succestrainer Mitchell van der Gaag bij Excelsior. Sportclub Rijnmond begint om 17:17 uur, wordt ieder uur herhaald én de reportages zijn eerder te zien op onze website.