Gratis pendelbus tussen Franciscus Gasthuis en Vlietland ziekenhuizen

Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Franciscus Vlietland in Schiedam starten een proef met een pendelbus tussen beide ziekenhuizen. De gratis bus maakte maandagochtend zijn eerste rit.

"Tussen het Franciscus Vlietland en het Gasthuis zit ongeveer zeven kilometer", vertelt bestuurslid Karin Kruijthof. Beide ziekenhuizen zijn bezig met het concentreren van zorg. "Dat betekent dat patiënten soms een andere locatie nodig hebben dan ze gewend zijn. Wij zetten nu gratis bussen in als service voor de patiënt."

De pendelbus rijdt elke veertig minuten vanaf elke locatie. Het is voorlopig één bus. "We gaan goed onderzoeken of mensen dit waarderen en of er veel gebruik van gemaakt wordt", vertelt Kruijthof.

De bus is niet alleen voor patiënten van de spoedeisende hulp, vertelt arts Leandra van den Hengel. "Als we bijvoorbeeld patiënten hebben met breuken die op de andere locatie geopereerd moeten worden, dan geven we die patiënt gips. Met een pendelbusje gaat hij dan naar de andere locatie, zodat hij daar geopereerd kan worden." Soms kan een operatie beter in het andere ziekenhuis worden uitgevoerd.

Patiënten met bijvoorbeeld een hartmonitor, zieke patiënten die zuurstof nodig hebben of patiënten die medicijnen krijgen met een infuus kunnen niet met het pendelbusje. Zij gaan gewoon met de ambulance.

Voor Van den Hengel is het als arts erg belangrijk dat deze service er nu is: "Je ziet toch dat mensen geen eigen vervoer hebben. Openbare verbinding is soms lastig. Deze service is dan denk ik erg fijn."