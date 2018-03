Webcambuizerd bouwt nest in de Hoeksche Waard

Het lange wachten wordt beloond: een maand nadat boven een buizerdnest in de Hoeksche Waard een camera is geïnstalleerd, is een buizerd neergestreken in het nest.

Het nest van de roofvogel bevindt zich op ongeveer twaalf meter hoogte in een boom op een particulier terrein. "Het is heel bijzonder. We hebben een grote natuurtuin van zesduizend vierkante meter. Achter in de tuin zit een bosje en dat vinden de buizerds een mooie plek", vertelt Wouter Joosten, eigenaar van de tuin.

De activiteiten van de buizerd in het nest zijn te volgen via een livestream . Op dit moment is de vogel bezig met het uitbreiden van het nest. "In dit tempo gaat het hard. Je ziet het nest groeien met het uur."

"Het kunnen grote nesten worden: zo'n zestig centimeter dik en wel een meter breed", vertelt Joosten. De vogels bouwen namelijk voort op het nest van voorgaande jaren. "We verwachten dat er half april eieren gelegd gaan worden. Dan is het ongeveer een maand broeden. We hopen we dat er eind mei kuikens geboren worden en dat we dat live kunnen zien."

De activiteiten van de buizerd live bekijken kan hier: