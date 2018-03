Deel dit artikel:











Storing bij maandelijks luchtalarm

In grote delen van Nederland is het luchtalarm maandagmiddag om 12:00 uur niet afgegaan. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ging het in onze regio om bijvoorbeeld delen van Vlaardingen en Schiedam.

Volgens de woordvoerder speelt het probleem ook in Limburg en Gelderland. En op sociale media komen er ook meldingen uit Alblasserdam, Zwijndrecht, Hoogvliet en Dordrecht. "Door een landelijke storing is een aantal sirenes in Rotterdam-Rijnmond niet afgegaan tijdens de maandelijkse sirenetest", meldt de Veiligheidsregio. Zo lang de sirenes niet werken, wordt er in geval van nood een NL-Alert verstuurd. In heel Nederland staan 3800 sirenes, die iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur worden getest. Het signaal duurt onafgebroken 1 minuut en 26 seconden. Het doel van de test is om te kijken of alles nog goed werkt en om er zeker van te zijn dat iedereen de sirene herkent bij een ramp op zwaar ongeval.