Man raakt gewond bij cementfabriek Foto: MediaTV

Bij cementfabriek Mebin in de Europoort is maandag een man gewond geraakt aan zijn been. Hij was bezig op een kraan aan de Dintelweg in Rotterdam. Door nog onbekende oorzaak ging er iets mis.

De man is door de hulpdiensten naar beneden gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was bij kennis.