Vijftal ontbreekt bij training Feyenoord

Na de zeer teleurstellende wedstrijd bij NAC Breda (2-1 nederlaag) is Feyenoord maandagochtend begonnen aan een nieuwe week. Bij de training van de Rotterdammers ontbraken Karim El Ahmadi, Brad Jones, Kevin Diks, Tyrell Malacia en Renato Tapia.

Aanvoerder El Ahmadi viel in de halve finale van de beker tegen Willem II uit met een kuitblessure en was er in Breda ook niet bij. Sam Larsson is na zijn hamstringblessure op de weg terug en is weer aangehaakt bij de groepstraining.

Deze week werkt Feyenoord toe naar de thuiswedstrijd tegen AZ, ook de tegenstander in de bekerfinale op 22 april. In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen de Alkmaarders traint Feyenoord ook op dinsdag en woensdag openbaar.