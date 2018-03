Deel dit artikel:











Man gaat door het lint in politiebus

Een 29-jarige Rotterdammer is na zijn aanhouding compleet over de rooie gegaan in een politiebus. Hij werd zondagavond aangehouden nadat er een melding over een bedreiging met een vuurwapen in de Rilland Bathstraat in Rotterdam-Pendrecht was binnengekomen.

Iemand had de man met een vuurwapen een 16-jarige jongen zien bedreigen. Agenten doorzochten zijn woning aan de Stavenissestraat en vonden daar twee vuurwapens, maar de verdachte zelf was hier niet. Even later kwam de man aanlopen vanuit de Wemeldingsestraat en kon hij in de boeien worden geslagen. In de politiebus begon de man te schelden en kreeg een aanwezige agent verschrikkelijke ziektes naar zijn hoofd geslingerd. De man wist ook de ruit van de schuifdeur in te schoppen. Het glas van deze ruit belandde op de agent. De man had vermoedelijk gedronken en zit voorlopig vast.