Plastic Guerrilla gaat strijd met zwerfafval aan

Rondzwervend plastic afval in de regio kan echt niet meer, vinden drie Alblasserwaarders. Ze richtten De Plastic Guerrilla op en organiseren iedere maand een afval-opruimactie.

Bram van der Wal uit Meerkerk is een van de oprichters van de actiegroep. Het wegtrekkende hoge water was voor hem directe aanleiding om te starten met zijn idealistische beweging.

"De rivier stroomt vanuit Europa door dit prachtige laagland. In de uiterwaarden zie je dan dat de oevergrienden als een soort vergiet werken. Het is werkelijk bar wat je daar ziet liggen", zei hij maandag op Radio Rijnmond.

Pop-up

De zelfbenoemde pop-up milieugroep wil mensen bewust maken dat plastic niet overal neergesmeten moet worden. Maar dat niet alleen; als echte guerrilla-groepering strijden ze actief tegen plastic.

"We willen geen wereldvreemde sjappies zijn die met een prikkertje wat plastic op rapen. Wij zijn trots op wat we doen. Geregeld zul je in de regio dan ook mensen zien, die het afval opruimen", zegt Van der Wal.

De eerste actie vindt plaats op 17 maart bij natuurgebied De Avelingen tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.

"Het is een prachtig natuurgebied, waar hele mooie dieren leven", zegt hij. "Het riet aan de oevers ligt vol plastic. Daar gaan eenden in broeden en vogels nestelen. Dat kan toch niet tussen het plastic?"

Op de Facebookpagina van De Plastic Guerrilla staan acties aangekondigd. Je van tevoren aanmelden als guerrillastrijder is niet nodig, iedereen mag op ieder moment aansluiten.