Dordtenaar bedreigt ex met vuurwapen

De politie heeft een 30-jarige Dordtenaar opgepakt voor bedreiging. In een videogesprek liet hij zijn ex een vuurwapen zien en bedreigde haar met de dood.

Na het videogesprek gaf de Dordtenaar via berichtendienst WhatsApp nogmaals aan dat hij een pistool had. De vrouw stapte zondagmiddag met de bedreigingen naar de politie.

Die deed daarop een inval in het huis van de bedreiger aan de Brouwersdijk in Dordrecht. In een bedrijfsbus die voor het huis stond, werd het vuurwapen gevonden. Daar lagen ook een dolk en een vlindermes in.

Alle wapens zijn in beslag genomen. Een 23-jarige Rotterdammer die tijdens de inval in het huis aanwezig was, is ook aangehouden. Het is namelijk nog onduidelijk van wie de wapens zijn.