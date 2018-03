Franciscus Gasthuis & Vlietland richt speciale ruimtes in voor patiënten

Deel dit artikel:











In het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam zijn maandag twee speciale ruimtes geopend. In Schiedam kunnen oudere patiënten sneller herstellen na een operatie in een speciaal ingerichte trauma-unit. In Rotterdam is een opnamelounge gecreëerd voor vooral de jongere patiënten.

De opnamelounge in Schiedam uniek in de regio. Patiënten worden normaal direct op de verpleegafdeling opgenomen, maar kunnen nu in de lounge wachten tot ze worden opgeroepen voor hun operatie. Het ziekenhuis hoopt hiermee haar gastvrijheid te vergroten en jaarlijks meer patiënten op te nemen. Huiskamer voor ouderen

In de specialistische unit werken verschillende zorgverleners en medewerkers samen om de ouderen zo snel mogelijk weer op de been te helpen. In de speciaal ingerichte huiskamer komen patiënten meer onder de mensen en liggen ze minder in bed. Ook kunnen ze er gezamenlijk eten en meedoen aan activiteiten. Daarnaast zijn in de vertrouwde ruimte ook familie en mantelzorgers welkom.