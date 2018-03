Bijzondere Bach-Bijbel te koop in Rotterdam

In boekhandel Donner in Rotterdam is vanaf maandag een bijzonder boek te zien: de heruitgave van een Bijbel van de bekende Duitse componist Johann Sebastian Bach. Van het boek zijn duizend exemplaren gedrukt.

Je moet er wel even diep voor in buidel de tasten, maar dan heb je een bijzonder document in handen. Bach gebruikte het boek intensief, onderstreepte passages, corrigeerde fouten en zette er opmerkingen bij.

Bach las niet alleen veel uit de Bijbel, maar gebruikte ook veel Bijbelse elementen in zijn muziek. Een groot deel van de teksten die Bach gebruikte, kwamen zelfs rechtstreeks uit zijn eigen 'Heilige Bibel', editie 1681/92.

Voor de heruitgave is een nauwkeurige scan gemaakt van het originele exemplaar dat ligt in een bibliotheek in de Verenigde Staten. Het gaat om een Lutherse vertaling van de Bijbel, voorzien van verklaringen in de kantlijn.

Van het boek worden duizend met de hand genummerde exemplaren gedrukt. De prijs van het boek is 5500 euro. Voor degenen die het boek alleen willen inzien, ligt er van 5 tot en met 18 maart een speciaal exemplaar bij Donner.