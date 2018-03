Deel dit artikel:











Rotterdams winkelpersoneel niet onder indruk van overvallers Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Bij twee verschillende overvallen in Rotterdam afgelopen weekend kregen overvallers nul op het rekest. Zowel bij een supermarkt in Charlois, als bij een kiosk in Rotterdam-Lombardijen werden de ongenode gasten zonder pardon de deur gewezen.

Op vrijdagavond overvielen twee mannen kiosk Primera aan de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen. Tegen sluitingstijd dwongen ze met een vuurwapen twee vertrekkende medewerkers terug de winkel in. De nog aanwezige eigenaar bleek niet onder de indruk van het wapen. Hij stapte op de mannen af en zei dat ze moesten vertrekken. Er volgde wat duw- en trekwerk, waarna de overvallers eieren voor hen geld kozen en vertrokken. In Rotterdam-Charlois was het zondagavond raak, Een man met een mes dwong een caissière van een supermarkt aan het Zuiderterras de kassa te openen. Zij weigerde en ook deze dader verliet met lege handen de winkel. De drie overvallers zijn nog spoorloos.