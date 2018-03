Albanezen opgepakt voor drugs en wapens

Pakketjes drugs in autocompartiment (Foto Politie)

In een verborgen ruimte bleken pakketjes drugs te zitten.

De politie heeft in Rotterdam-Feijenoord zes Albanezen opgepakt voor drugshandel en vuurwapenbezit. Agenten kwamen de groep op het spoor toen er een tip over een verdachte auto binnenkwam bij een flat aan de Lodewijk Pincoffsweg.

Een auto met Frans kenteken stopte vorige week dinsdag naast de wagen en er werden spullen ingeladen. Nog voordat de auto de snelweg op kon rijden, zette de politie de Albanese bestuurder aan de kant. In een verborgen ruimte in zijn auto zat in totaal 6,5 kilo heroïne.

In twee woningen aan de Lodewijk Pincoffsweg deed de politie daarna invallen. Er werd onder meer 700 gram cocaïne, een vuurwapen en een zak vol munitie gevonden. Ook werden nog eens vier Albanezen opgepakt.

Alle verdachten zitten nog vast, laat de politie maandagmiddag weten.