PvdA: Collectieve zorgverzekering voor alle Rotterdammers

Als het aan de PvdA in Rotterdam ligt, komt de Rotterdampolis beschikbaar voor alle inwoners van de stad. Nu is de collectieve zorgverzekering er alleen voor Rotterdammers die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen.

De Rotterdampolis loopt via de gemeente bij verzekeraar VGZ. De premie is goedkoper en het eigen risico bedraagt niet meer dan vijftig euro, zo'n vijftien procent van het landelijk vastgestelde bedrag.

Barbara Kathmann van de Rotterdamse PvdA wil dat alle Rotterdammers de polis kunnen krijgen tegen dezelfde voorwaarden. Dat zou de gemeente 14 miljoen euro kosten. Dat geld kan worden gevonden door bijvoorbeeld slimmer in te kopen, zegt Kathmann.

Bovendien is het bedrag snel terug te verdienen, denkt ze. Veel mensen, onder wie studenten, komen in financiële problemen door het hoge eigen risico. Dat kost de gemeente volgens Kathmann ook veel geld.

Voorlichting

Probleem is wel dat nu al bijna de helft van de Rotterdammers in aanmerking komt voor de polis. Toch maken niet meer dan 56 duizend mensen gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De voorlichting over de polis moet daarom een stuk beter, vindt de Rotterdamse PvdA.